Turkse minister beticht LHBTI-Plussers van cultureel terrorisme

Minister van Binnenlandse Zaken Süleyman Soylu heeft in een toespraak LHBTI-Plussers beschuldigd van ‘cultureel terrorisme’.

‘Er is cultureel terrorisme. De propaganda van een terroristische organisatie, die mensen hun waarden, hun religie, eenheid, ouderliefde en familietrouw probeert te doen vergeten. Het is precies het beleid van Europa, precies het verdeel-en-heers-beleid van Amerika’, zei Soylu in een toespraak voor leden van zijn partij, de Partij voor Rechtvaardigheid en Ontwikkeling (AKP) in de noordwestelijke provincie Bilecik.

‘Wat zal er gebeuren? Ze zullen LGBT naar Turkije brengen. Vergeef me, mannen zullen met mannen trouwen, vrouwen zullen met vrouwen trouwen. Het past gewoon bij (belangrijkste CHP-oppositieleider) Kılıçdaroğlu. Wat jammer. Het mist alle waarden. Ze proberen een beleid te creëren dat gebaseerd is op een begrip dat bijna al onze waarden zal veranderen, zodat ze de harten van de Europeanen en het Westen kunnen winnen’, zei Soylu verder.

Ongestraft

De LGBTI-Plus-gemeenschap is vaak het doelwit van haatzaaiende uitlatingen van overheidsfunctionarissen die hen ‘pervers’ noemen, en de misdaden die tegen hen worden begaan, blijven ongestraft. Veel LHBT-Plussers zeggen dat het steeds moeilijker wordt om in Turkije te leven.

De AKP heeft een bijzonder krachtig standpunt ingenomen tegen LGBTI-Plus-organisaties sinds de protesten in het Gezipark van 2013 en de poging tot staatsgreep van 2016. De jaarlijkse LGBTI-Pride in Istanbul en andere grote Turkse steden is sinds 2016 verboden, en degenen die hoe dan ook de straat opgingen, werden geconfronteerd met politiegeweld.

Sterke natie

President Recep Tayyip Erdoğan heeft zich eerder ook negatief uitgelaten over LHBTI-Plussers. ‘Het concept van familie is onmisbaar voor ons. Omdat een sterke natie voortkomt uit een sterke familie. De laatste tijd hebben ze LGBT in de samenleving geïntroduceerd, in een poging onze familiestructuur te ontaarden’, zei hij begin oktober.

Erdoğan werkt aan een grondwetswijziging inzake familiekwesties, die gezinnen moet beschermen tegen wat hij ‘perverse trends’ noemt. ‘Het gezin bestaat uit de vereniging van man en vrouw’, aldus de president.

(Bron: Duvar; screenshot Duvar – Youtube)

