Geen WK voetbal maar The Village People in Regenboog-cafés

In de vestigingen van Café De Regenboog in Eindhoven, Nijmegen en Rotterdam kun je niet kijken naar het WK voetbal dat eind deze maand van start gaat in Qatar.

‘Hoe kunnen wij echter als “doelgroep” café deze editie van het WK supporten terwijl onze “doelgroep” in het organiserende land wordt gestraft en berecht om hun geaardheid. Qatar is een land waar je om je geaardheid in de gevangenis beland, je geestesziek wordt verklaard en er zelfs een berechting tot de doodstraf kan plaatsvinden’, schrijft eigenaar Patrick Nijenhuis in een verklaring op Facebook.

‘Het voelt dan ook zo verkeerd om vanuit onze “doelgroep” cafés te juichen en licenties te betalen waarvan het geld naar een land gaat waar wij niet welkom zijn en niet worden erkent.’

Het besluit om geen voetbal te laten zien in zijn cafés gaat het omzet kosten. ‘De kroeg zit altijd vol tijdens het WK of EK. We kunnen het geld goed gebruiken, nu er energiecrisis is en we de coronacrisis net achter ons hebben gelaten’, zegt hij tegen De Gelderlander. ‘Maar niet alles draait om geld. Hier wappert vol trots de regenboogvlag. Dan past het niet dit WK uit te zenden.’

Wat er te doen is op voetbalavonden in zijn cafés weet Nijenhuis nog niet: ‘Ik denk dat we extra veel The Village People en Anita Meijer gaan draaien.’

(Bron: Facebook, De Gelderlander; foto: Café De Regenboog – Facebook)

Categorieën:Nieuws