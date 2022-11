Afspraak: LHBTI-fans worden niet vervolgd tijdens WK Qatar

on

Qatar gaat tijdens het wereldkampioenschap voetbal geen LHBTI-fans vervolgen. Ook mogen fans dronken worden en demonstreren.

Dat blijkt volgens het Algemeen Dagblad uit een document, dat in handen is van de krant, dat eerder is gedeeld met het ministerie van Buitenlandse Zaken en voetbalbond KNVB. ‘Het document is een weergave van afspraken tussen de toernooiorganisatie en de politie in Qatar. Die afspraken zijn nooit officieel naar buiten gebracht. Het organisatiecomité en de FIFA reageren niet op vragen over het onderwerp’, aldus het AD.

Het document bevat regels die voor Qatar soepel zijn als het gaat over alcoholgebruik en het gedrag van fans, zolang ze ‘internationaal geaccepteerde etiquette’ respecteren.

Ook mogen journalisten en activisten volgens de tekst zeggen en schrijven wat ze willen, ook als het gaat om mensenrechten. Demonstraties worden toegestaan zolang het geen ‘veiligheidsissue’ wordt. Spandoeken zijn toegestaan zolang ze ‘respectvol’ zijn.

Regenboogvlaggen

Volgens het document worden LHBTI-Plussers die in het openbaar affectie tonen, niet terechtgewezen, vastgezet of vervolgd. Ook het meedragen van regenboogvlaggen wordt toegestaan.

Mensen van hetzelfde geslacht mogen in één hotelkamer slapen. Vrouwen die aangifte doen van aanranding of verkrachting hoeven niet te vrezen vervolgd te worden voor bijvoorbeeld overspel of buitenechtelijke seks.

Geen bevestiging

Het document met de soepele regels is enkele weken terug door de Amerikaanse veiligheidsdiensten verspreid onder expats in Qatar. De KNVB heeft delen van het document gezien tijdens overleggen met de FIFA en de toernooiorganisatie, zegt de voetbalbond tegen de krant. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft eerder ook ‘kennisgenomen’ van de tekst.

Zowel Qatar als de wereldvoetbalbond FIFA bevestigen niet dat het om officiële richtlijnen gaat.

‘Niet fijn’

Astrid Oosenbrug, voorzitter van COC Nederland, zegt in het AD dat ze zich kan voorstellen dat mensen uit haar achterban niet naar Qatar reizen, zelfs als tijdelijke soepeler regels van kracht zijn. ‘Die gelden dan voor toeristen, voor de commercie wordt een uitzondering gemaakt. Voor mensen uit onze groep in Qatar verandert niets. Ik zou me daar niet fijn bij voelen.’

(Bron: AD; Al Bayt Stadion – Qatarwk2022.com)

