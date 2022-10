Queer Planet is eenmalig te zien in Schouwburg Hengelo

on

De theatervoorstelling Queer Planet is eenmalig te zien in Overijssel en wel op woensdagavond 2 november in Hengelo. Een van de hoofdrollen wordt vertolkt door Rick Paul van Mulligen (foto).

Deze productie van Het Nationale Theater onder regie van Noël Fischer zet zich af tegen de heersende normen. Elk hokje wordt in twijfel getrokken. Het is een voorstelling over gender en het ontsnappen aan binair denken.

De voorstelling s een zoektocht naar identiteit door een diverse groep acteurs en performers. Een voorstelling over wat te doen als je verliefd bent op je macho vriend en waarom je je niet langer als een meisje wilt gedragen, over ‘in between’ zijn en in de war.

De media over Queer Planet:

Trouw: ‘Queer Planet weet op overrompelende wijze te ontroeren’

NRC: ‘De energieke montagevoorstelling “Queer Planet” is als een warme omhelzing, waarop soms ineens een harde tik volgt.’

Scenes: ‘In combinatie met de vele geweldige kostuums van Carly Everaert zorgt dit voor een wervelwind van energieke sketches en songs.’

Kaartverkoop

Kaarten à € 14,50 zijn te koop via de kassa van Schouwburg Hengelo van maandag tot en met vrijdag tussen 12:00 en 16:00 uur, ook telefonisch bereikbaar via 074-2556789 en via de website www.schouwburghengelo.nl.

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...

Categorieën:Agenda, Overijssel