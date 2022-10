Voorstel USA: levenslang voor ouders die transkinderen steunen

on

Republikeinse staatswetgevers in Michigan hebben een wetsvoorstel ingediend om in het strafwetboek van de staat genderbevestigende gezondheidszorg voor transgenderjongeren aan te merken als eerstegraads kindermishandeling.

Volgens het wetsvoorstel dat dinsdag is ingediend, kan een persoon die schuldig wordt bevonden aan kindermishandeling in de eerste graad bestraft worden met levenslange gevangenisstraf als hij ‘bewust of opzettelijk’ ernstige fysieke of mentale schade toebrengt aan een kind, onder meer door een kind te helpen bij het verkrijgen van een ‘geslachtsovergangsprocedure’.

De maatregel definieert een ‘persoon’ in dit geval als de ouder of voogd van het kind of een bevoegde medische professional.

Het wetsvoorstel werd ingediend door de republikeinse afgevaardigden Ryan Berman, Steve Carra, Luke Meerman, Beau LaFave en Steve Marino.

Misbruik

LaFave zei in een telefoongesprek met de krant The Hill dat hij gelooft dat het verstrekken van geslachtsbevestigende medicijnen en chirurgische procedures aan jongeren die wettelijk niet in staat zijn om in te stemmen met seks ‘logisch incoherent’ is.

‘Mensen misbruiken deze kinderen’, zei hij. ‘Het idee dat we mogelijk levensveranderende veranderingen zouden aanbrengen aan 11-, 12-, 13-, 14-, 15-jarige kinderen wanneer het illegaal voor hen is om seks te hebben, is krankzinnig. Ik bedoel, ze zijn niet verantwoordelijk genoeg om een ​​sigaret te roken tot ze 21 zijn.’

LaFave zei dat hij optimistisch is dat de meeste Republikeinen de maatregel zullen steunen. Hij voegde eraan toe dat hij gelooft dat de meeste democraten het ideologisch met hem eens zijn, maar het voorstel niet durven te steunen.

Tweede staat

De Republikeinen hebben een krappe meerderheid van drie zetels in het Michigan State House (foto).

Als het voorstel wordt aangenomen wordt Michigan de tweede staat na Alabama die geslachtsveranderende behandelingen strafbaar stelt voor jongeren onder de 18 jaar. De wet werd in april aangenomen, maar een maand later door een federale rechter verboden.

(Bron: The Hill; foto: Google Streetview)

