Twee mensen gedood bij aanslag op homobar in Bratislava

In Bratislava zijn woensdagavond bij een aanslag op een homobar twee mensen gedood. Een barvrouw raakte zwaar gewond. De schutter werd donderdag dood aangetroffen door de politie.

De politie gaat uit van doelgericht anti-homogeweld. De homobar, Tepláren, is een van de weinige homo-uitgaansgelegenheden in Bratislava. De schutter zou al enige tijd in de buurt van de bar hebben rondgehangen voordat hij het vuur opende. Een van de twee omgekomen mensen werkte in de bar.

De schutter was een 19-jarige man; hij was geen bekende van de politie. Hij zou na zijn daad haatboodschappen tegen seksuele minderheden op sociale media hebben gezet. ‘Hij schreef ook ‘Ik heb geen spijt’. Kort na middernacht volgde zijn laatste bericht: ‘Dag, ik zie jullie on the other side’.

Ook zou er een manifest gepubliceerd zijn op sociale media, waarin LHBTI’ers en Joden een gevaar voor de samenleving werden genoemd. De accounts werden geblokkeerd.

Haatmisdaad

De Slowaakse president Zuzana Caputová sprak op Facebook van een ‘haatmisdaad tegen een minderheid’. Haat die volgens haar wordt gevoed door de opstelling van conservatieve politici die ‘onschuldige mensenlevens hebben gekost’.

De president is een voorstander van het homohuwelijk, maar krijgt veel tegenwerking van conservatieve partijen. In een opiniepeiling uit 2019 van Eurobarometer bleek dat 70 procent van de bevolking tegen het homohuwelijk is. 83 procent is tegen adoptie door paren van gelijk geslacht.

Geweld tegen LHBTI-Plussers geldt sinds 2013 als discriminerend haatmisdrijf, waardoor er zwaardere straffen mogelijk zijn.

(Bron: de Volkskrant, GvA; foto: facebook – Zuzana Caputová)

