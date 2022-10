Studievereniging werkt aan acceptatie LHBTI-Plussers op Saxion

on

In Deventer is donderdag de studieverenging Queer officieel van start gegaan op Hogeschool Saxion in Deventer. Achter de schermen is een half jaar gewerkt aan de oprichting; de vereniging heeft inmiddels al zestig leden.

De vereniging, opgericht door Nova, Quin en Riona (v.l.n.r. op de foto), gaat lezingen en symposia, maar ook feesten en borrels organiseren, die moeten bijdragen aan de acceptatie van LHBTI-Plussers op de hogeschool.

Dat het hard nodig is om te werken aan de acceptatie van LHBTI-Plussers bleek donderdag bij de voorbereidingen van het officiële moment. Toen leden van de vereniging de regenboogloper uitrolden in de gang waar het kantoortje van Queer gevestigd is, werden ze uitgescholden door een groepje medestudenten. Geschrokken maakten ze melding van het incident.

Directeur Keklik Yucel van Academie Mens en Arbeid van Saxion sprak haar afschuw uit over het incident en onderstreepte het belang van de studievereniging. De school belooft haar best te doen te achterhalen wie de daders waren.

Hogeschool Saxion ondertekende dinsdag op Coming Out Dag een convenant met ROC Aventus en de Politie Academie, waarin de onderwijsinstellingen vastleggen zich te inzetten voor het welzijn en de veiligheid van hun LHBTI-Plus-studenten.





In de Roze Golf van zondag 16 oktober meer over de nieuwe studieverenging.





Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...

Categorieën:Nieuws