Jessie en Bam winnen namens Roze50+ het COC Songfestival

Jessie en Bam hebben met het lied Loes de 26ste editie van het COC Songfestival gewonnen, dat zondag in Haarlem werd gehouden. Ze deden mee namens Roze 50 +.

In totaal deden tien LHBTI-belangenorganisaties mee aan het festival.

Jessie Kleine schreef het lied Loes zelf. Het gaat over een verzorgende in een oudereninstelling en haar lesbische cliënt. Jesse werd begeleid door pianist Bam Commijs.

Van de Overijsselse COC’s deed alleen Deventer mee. COC Deventer werd vertegenwoordigd door Mrs. Bo Rizz & The Pianoman met het lied Clouds of difference.

De presentatie was in handen van Paulette Willemse en Saskia van Zutphen, die als Mrs Einstein in 1997 Nederland vertegenwoordigden op het Eurovisie Songfestival.

Het COC Songfestival ontstond na het verlies van Willeke Alberti op het Eurovisie Songfestival. Nederland moest een jaar overslaan. COC Limburg bedacht toen als alternatief het Nationaal COC Songfestival.

