Regenboogweek in Steenwijkerland met thema ‘Laat van je horen’

Vanaf 8 oktober is Steenwijkerland een week lang gehuld in de kleuren van de regenboog. De week start zaterdag met een informatiemarkt in Steenwijk.

Een dag later is er een middag over religie en LHBTI-Plus-zijn. Het thema ‘Laat je horen’ komt maandag 10 oktober letterlijk tot uiting tijdens een speciale radio-uitzending van de lokale omroep SLOS.

Verder komt het Zero-Flags-project naar Steenwijk, is er een filmavond en een regenboogwandeling.

De regenboogweek wordt georganiseerd door de stichting Regenboog Steenwijkerland.

Het complete programma is hier te vinden.

(Foto: Zilverslang Fotografie – Facebook)

Categorieën:Agenda, Overijssel