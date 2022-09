Ook CDA wil ‘goed gesprek’ voor geslachtsaanpassing.

on

Na de VVD wil ook het CDA dat er eerst een “goed gesprek” wordt gevoerd met iemand die op papier zijn of haar geslacht wil laten veranderen bij de gemeente. Dat bleek in het Kamerdebat over de nieuwe transgenderwet.

In het wetsvoorstel kunnen mensen vanaf zestien jaar hun sekse op papier laten veranderen zonder deskundigenverklaring.

Kinderen jonger dan zestien, kunnen voortaan ook de registratie wijzigen, maar dan wel via de rechter.

VVD en CDA zijn het er niet mee eens dat er straks geen enkele waarborg voor zorgvuldigheid meer in de procedure zit.

Minister Weerwind van Rechtsbescherming reageert later.

