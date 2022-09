Onzeker of nieuwe transgenderwet het gaat halen; debat gaat woensdag verder

on

Regeringspartij VVD twijfelt over de nieuwe transgenderwet die het mogelijk maakt dat mensen makkelijker hun geslacht kunnen laten veranderen in het register van de burgerlijke stand. En daarmee in hun paspoort. Het debat in de Tweede Kamer over de nieuwe wet gaat woensdagavond verder.

Regeringspartij VVD wil een betere onderbouwing waarom jongeren vanaf zestien jaar geen gesprek hoeven hebben als ze de geslachtsaanduiding willen veranderen. Dat is een belangrijk punt in de nieuwe wet: dat kinderen vanaf zestien jaar over de M of V of X kunnen beslissen.

“Wij zien dat zo’n gesprek nut kan hebben, het gaat niet om een medisch vraagstuk maar om het overzien van de keuze”, aldus de VVD. Zonder steun van de grootste partij is het onwaarschijnlijk dat het wetsvoorstel erdoor komt.

Uit het debat in de Tweede Kamer blijkt vooralsnog steun van D66, SP, PvdA, GroenLinks, Partij voor de Dieren en BIJ1. Een aantal partijen kwam nog niet aan bod in het debat. Op woensdag gaat het debat verder.

Tegenstanders van de wetswijziging, zoals PVV en SGP, zien obstakels. Sommigen vrezen voor onveiligheid voor vrouwen door mannen die misbruik kunnen maken door zich als vrouw te registreren. Onterechte angsten, vinden de voorstanders, die wijzen op positieve ervaringen in negen andere landen waar de mogelijkheid al bestaat.

