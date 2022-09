Nieuwe LHBTI-Plus-ontmoetingsavonden in Deventer

on

Op vrijdag 30 september wordt de eerste bijeenkomst van LHBTI+ Face It georganiseerd. Op deze open ontmoetingsavond is iedereen welkom die zich thuis voelt bij de LHBTI+ doelgroep.

De bijeenkomst wordt maandelijks gehouden op de laatste vrijdagavond vanaf 19.00 uur. Locatie is Café Sam aan de Brink 64a in Deventer en de toegang is gratis, de drankjes zijn voor eigen rekening.

Iedereen die vragen heeft of meer informatie wil over de doelgroep is van harte welkom.

Kom je voor de eerste keer en vind je het niet prettig om alleen binnen te stappen dan kun je dit via lhbtiplus-face-it@cocdeventer.nl aangeven. We zorgen dan dat je bij de ingang wordt opgevangen of kunnen vooraf op neutraal terrein kennismaken.

Face-It is een voortzetting van de bijeenkomsten, die georganiseerd werden door de werkgroep LHBTI+ Voorstad Deventer en de avonden worden georganiseerd onder de paraplu van COC Deventer.

