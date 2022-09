Belangrijk debat over transgenderwet

on

De Tweede Kamer bespreekt de belangrijke transgenderwet. Het kabinet wil een aantal aanpassingen doorvoeren, zodat mensen makkelijker hun geslachtsregistratie kunnen wijzigen bij de burgerlijke stand. Ze hoeven dan geen gesprek meer te voeren met een deskundige.

Info: het wetsvoorstel en alle bijbehorende stukken.

Bron: Tweede Kamer.

Een ander belangrijk punt gaat over de leeftijdsgrens. In de nieuwe wet mogen ook jongeren onder de zestien jaar hun geslachtsregistratie laten veranderen. Dat kan nu alleen als kinderen langs de rechter gaan. Tegenstanders van de wet vinden dat kinderen hier niet goed over kunnen beslissen.

M/V/X

De nieuwe wet regelt onder meer dat je de M (man) of de V (vrouw) in je geboorteakte (en dus in je paspoort) makkelijker kunt laten veranderen. D66 wil dat ook de X (genderneutraal) wordt geaccepteerd.

Het is nog onduidelijk of de nieuwe wet voldoende steun krijgt. De coalitiepartijen zitten niet op één lijn, over juridische zaken maar ook over de ethische kant.

Excuses

De wijziging van de geslachtsregistratie is al sinds 1985 mogelijk, maar tot 2014 moesten mensen dan wel een geslachtsoperatie ondergaan en een verplichte sterilisatie. Voor die praktijken heeft het kabinet eind 2020 excuses aangeboden.

Extra: NPO Kennis heeft een longread over ‘wanneer ben je transgender‘.

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...

Categorieën:Nieuws