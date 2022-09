Politie meldt twee aanhoudingen in verband met aanslag Oslo

on

De politie in Noorwegen heeft zondag twee mannen opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de aanslag in Oslo, waarbij in juni twee mensen werden doodgeschoten.

Dat brengt het aantal verdachten op vier. De schutter werd direct na de aanslag al opgepakt, vrijdag werd bekend dat de Noorse politie opzoek is naar een man die vermoedelijk naar Pakistan is uitgeweken.

Een van zondag aangehouden mannen is 35 en een bekende van de politie. Hij is meerdere keren veroordeeld. Hij werd in 2019 onder meer veroordeeld voor het overtreden van de wapenwet. Ook is hij in 2010 veroordeeld voor het gebruik van vals geld.

De tweede verdachte die zondag werd aangehouden is een man van in de veertig. Nadere bijzonderheden ontbreken.

De politie onderzoekt nog of een vrouw die eerder veroordeeld werd voor deelname aan de terroristische organisatie IS iets met de aanslag te maken heeft, meldt de Noorse televisiezender TV2.

(Bron: Afterposten, TV2; foto: bloemen bij de plek van de aanslag)

