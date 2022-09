Referendum in Cuba over familiewet met LHBTI-rechten

on

Cubanen kunnen zich zondag in een referendum uitspreken of de nieuwe gezinscode al dan niet van kracht wordt. Ongeveer acht miljoen Cubanen zullen naar verwachting stemmen in meer dan 23.000 stembureaus .

In de nieuwe familiewet worden LHBTI-Plussers weliswaar niet expliciet genoemd, maar bestaande rechten voor mannen en vrouwen worden uitgebreid. Zo is het huwelijk niet langer een verbintenis tussen een man en een vrouw, maar een verbintenis tussen ‘twee personen’.

‘Kern van de samenleving’

De familie blijft de ‘kern van de samenleving’, maar het begrip familie krijgt een nieuwe betekenis. ‘Families worden gevormd tussen familieleden, ongeacht de aard van hun relatie, en tussen echtgenoten en duurzame partners’, stelt de wet.

Bovendien kunnen die nieuwe families, of die nu uit man en vrouw, mannen of vrouwen bestaan, kinderen adopteren. Ook het draagmoederschap wordt mogelijk gemaakt.

Geen gelopen race

De verwachting is dat een meerderheid van de Cubanen voor de nieuwe familiewet zal stemmen, omdat de staat vooraf campagne heeft gevoerd vòòr de wet. Toch is het geen gelopen race: het conservatief-religieus deel van de Cubanen zal tegen stemmen. Katholieke en evangelische kerken zijn tegen de nieuwe wet.

Imago oppoetsen

Ook tegenstanders van het huidige regime zullen tegenstemmen. Volgens tegenstanders van het referendum worden LHBTI-rechten gebruikt om het imago van de staat op te poetsen. Intern om de aandacht af te leiden van de slechte economische situatie in het land; naar buiten toe kan het regime laten zien hoe modern en democratisch Cuba is.

(Bron: Radio Havana Cuba, de Volkskrant)

