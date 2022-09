Ede Pride heeft geen toegevoegde waarde zegt SGP Jongeren

on

De Ede Pride die dit weekeinde gehouden wordt heeft geen toegevoegde waarde in de acceptatie van LHBTI-Plussers, zegt SGP Jongeren in een verklaring op de site.

‘Taferelen met abnormale kleding en onnatuurlijke haarkleuren en make up, zorgen er in onze ogen niet voor dat LHBTIQ+’ers als normaal worden beschouwd, maar maken deze gemeenschap juist tot aparte groep.’

De jongenen van de SGP in Ede storen zich aan bepaalde elementen in het programma van de Pride, zoals het ‘Paars Avondmaal’.

‘Waarom is ervoor gekozen om een ‘Paars Avondmaal’ waar iedereen aan mag deelnemen aan te richten, wat een provocatie is richting het door Jezus zelf ingestelde Heilig Avondmaal?’

Ook de roze viering die voor zondagmiddag op het programma staat, valt verkeerd.

‘Waarom wordt er een regenboogkerkdienst georganiseerd, waardoor de regenboog, die door God is geschapen als teken van Zijn trouw, wordt misbruikt? SGP-jongeren belijdt met de organisatoren dat God iedereen vraagt om tot Hem te komen, maar niet in de uitleving van onze zonden. Bovenstaande activiteiten worden door veel christenen als onnodig kwetsend ervaren. Niet alleen kwetsend richting henzelf, maar vooral kwetsend richting God.’

Wel stelt de jongerenafdeling van de SGP geen LHBTI-Plussers in de gemeente Ede af te wijzen.

‘Wij maken hierin een fundamenteel onderscheid tussen een persoonlijke identiteit en de daden van een persoon. Gelukkig ligt onze identiteit veel dieper dan ons gender en sekse, of we nou homo of hetero, a- of biseksueel, trans- of cispersoon, gekleurd of wit zijn. Laten we er samen voor zorgen dat iedereen zich in Ede thuis en veilig voelt’, aldus de verklaring van SGP Jongeren.

De SGP is in Ede de grootste politieke partij.

Zaterdag was er een informatiemarkt, waar diverse organisaties, waar onder de politie, vertegenwoordigd waren (foto).

Kijk hier naar een verslag van het NOS Jeugdjournaal.

(Bron: SGP Jongeren; screenshot: NOS Jeugdjournaal)

