Pride-deelnemers strijden in metro Charkov voor gelijke rechten

In Charkov hebben zondag enkele tientallen LHBTI-Plussers en sympathisanten een pride-bijeenkomst gehouden. Het was geen mars door de stad maar een ondergrondse pride in de metro.

De deelnemers reisden over de drie metrolijnen onder de stad en bezochten tien metrostations, om uit de dragen dat LHBTI-Plussers ook Oekraïners zijn. ‘We zijn een volwaardig onderdeel van de Oekraïense samenleving’, aldus de organisatie op Facebook. ‘We hebben recht op een stad, een land en een vrij bestaan.’

Sommige deelnemers protesteerden tegen de oorlog.

Eén persoon zou in de stad, boven de grond zijn aangevallen toen hij de Oekraïense vlag fotografeerde , ‘zodat de aanval zowel gebaseerd kon zijn op homofobie als Oekraïne-fobie.’ De toerstand van het slachtoffer wordt omschreven als ‘bevredigend’.

Met de pride werd aandacht gevraagd voor gelijke rechten. ‘Oekraïne is in oorlog met het wereldwijde kwaad. De LHBT-Plus- gemeenschap neemt actief deel aan dit verzet. En als LHBT+-mensen voor hun land kunnen sterven, moet de staat hen dezelfde rechten geven als anderen.’

In 2019 werd in CHarkov voor het eerst een pride-mars gehouden. Toen liepen zo’n tweeduizend mensen mee.

(Bron en foto: Kharkiv Pride)

