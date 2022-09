Noorse politie zoekt tweede verdachte van aanslag in Oslo

on

De politie in Noorwegen zoekt een 42-jarige man in verband met de aanslag op en rond een homobar in Oslo. Daarbij kwamen op 25 juni twee mensen om het leven en raakten 21 anderen gewond.

Er is een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd.

De 42-jarige man heeft de Noorse nationaliteit en komt uit Pakistan, waar hij onlangs is geweest , melden bronnen van televisiezender TV 2. De Noorse autoriteiten zouden recentelijk in het geheim hulp hebben gevraagd aan de Pakistaanse politie.

De identiteit van de man is niet vrijgegeven. Volgens TV 2 kent de nu gezochte man de verdachte die direct na de aanslag werd opgepakt

– Ook is hij in de zomer meerdere keren naar de Noorse ambassade in Pakistan geweest, onder meer om nieuwe paspoorten te halen. Het is dus moeilijk in te zien waarom de politie moeite zou hebben om hem te pakken te krijgen, als ze dat zouden willen.

Noorwegen en Pakistan hebben geen uitleveringsverdrag, maar in het verleden zijn er al meerdere verdachten en gezochte personen in ernstige strafzaken uitgeleverd aan Noorwegen.

Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.

(Bron: TV2; screenshot: NOS)

