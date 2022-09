LHBTI-Plussers gaan ondanks verbod de straat op in Belgrado

on

‘De vraag is of het een korte wandeling zal zijn of dat we op één plek zullen staan, maar we zullen de straat op gaan.’ Dat zegt EuroPride organisator Marko Mihailović (foto) in een gesprek met Radio Free Europe.

‘Het is belangrijk dat we naar buiten gaan en dat onze stem wordt gehoord.’

De EuroPride-mars is deze week door de Servische autoriteiten verboden evenals een aangekondigde tegendemonstratie.

De organisatie van de EuroPride heeft beroep aangetekend bij de administratieve rechtbank tegen het besluit van het ministerie van Binnenlandse Zaken om het evenement te verbieden.

Gevaar voor geweld

De nationaal-populistische president Aleksandar Vucic suggereerde vorige maand dat de EuroPride-mars niet zou doorgaan, maar zei dat de uiteindelijke beslissing in handen ligt van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het verbod werd dinsdag afgekondigd, omdat er een ‘gevaar voor geweld, vernietiging van eigendommen en andere vormen van verstoring van de openbare orde op grotere schaal’ bestaat al de mars doorgaat.

Minister van Binnenlandse Zaken Aleksandar Vulin noemde de ‘huidige geopolitieke situatie en spanningen in de regio’ en suggereerde dat geweld ‘de positie van ons land zou bemoeilijken’.

Fundamenteel mensenrecht

Premier Ana Brnabic, de eerste openlijk lesbische leider van Servië, werd op dinsdag uitgejouwd door enkele aanwezigen van een mensenrechtenconferentie die werd georganiseerd in het kader van het EuroPride 2022-programma, maar ze zou ook gezegd hebben dat niemand je kan stoppen als je gaat wandelen, ‘want dat is een fundamenteel mensenrecht.’

Ze erkende dat de autoriteiten hadden toegegeven aan rechtse krachten door de mars te verbieden.

Vicepremier België

De mensenrechtenconferentie in Belgrado werd dinsdag geopend door vicepremier Petra de Sutter van België. Ze heeft premier Ana Brnabic gevraagd om een oplossing te zoeken om het evenement toch te laten plaatsvinden. ‘Een mars schrappen, neemt niet per se spanningen weg, maar kan er ook creëren’, aldus De Sutter.

‘Het is belangrijk dat de pride-parade kan doorgaan’, vindt de vicepremier. ‘Voor alle duidelijkheid: veiligheidsrisico’s moeten ernstig genomen worden, maar er moet opgelet worden dat er niet zomaar wordt meegegaan in de agenda van groeperingen die het hebben gemunt op LGBTQI+-rechten.’

Vuur

Volgens De Sutter zijn de EuroPride, net als de wapperende regenboogvlag, symbolen van mensenrechten. “De spanningen rond deze EuroPride maken het duidelijk: mensenrechten moeten levendig gehouden worden onder mensen’, benadrukt de minister. ‘Ik zie mensenrechten als een vuur dat je blijvend moet aanblazen.’

(Bron Radio Free Europe, HLN; screenshot: Radio Free Europe)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...

Categorieën:Nieuws