Voor het eerst een lesbisch stel in peuterserie Peppa Big

In de aflevering ‘Families’ van de Britse peuterserie Peppa Big is voor het eerst een lesbisch stel te zien.

Een ijsbeerwelp spreekt op school over haar lesbische ouders: ‘Ik ben Penny IJsbeer. Ik woon bij mijn mama en mijn andere mama. Eén mama is dokter en één mama kookt spaghetti. Ik hou van spaghetti.’

De aflevering werd dinsdag uitgezonden op Channel 5.

De serie bestaat nu achttien jaar en het lesbisch stel komt nadat twee jaar geleden in een petitie, die bijna 24.000 keer werd ondertekend, aandacht werd gevraagd voor stellen van gelijk geslacht met kinderen.

‘Kinderen van ouders van hetzelfde geslacht kunnen zich vervreemd voelen door Peppa Pig , en andere kinderen zullen hen eerder pesten, simpelweg door onwetendheid’, stelden de opstellers van de petitie. ‘Peppa Pig is niet alleen voor amusement, kinderen leren er onvermijdelijk ook van.’

De kinderserie wordt in 180 landen uitgezonden. In Florida is dit jaar een Peppa Big themapark geopend.

(Bron: BBC; afbeelding: Twitter)

