Laura laat regenboogvlag hangen, ondanks dreigement

Laura en haar huisgenote hebben sinds Pride Amsterdam een regenboogvlag voor het raam hangen voor hun appartement in Amsterdam. Deze week kregen ze een briefje met het verzoek de vlag weg te halen, anders zou die in brand worden gestoken.

‘Geachte bewoners, kunt u a.u.b. uw vlag weghalen!! Anders wordt deze weggehaald door anderen of in brand gestoken.’

Het eerste gevoel van Laura was angst zegt ze tegen AT5. ‘Ik weet waar mensen toe in staat zijn.’ Het gevoel van angst slaat om in boosheid. Haar huisgenote bedacht een protest tekst, die op een laken werd gezet: ’’Aan de schrijver van de dreigbrief: de vlag blijft, want liefde wint!’

Positief

De reacties op de tekst die er sinds een paar dagen hangt, zijn heel positief volgens de huisgenoten. ‘Mensen stoppen voor het raam om te kijken en vertellen ons dat ze blij worden van de tekst.’

Ook de buren reageren positief: ‘Een buurvrouw is naar ons toegekomen om te zeggen dat we welkom bij haar zijn om ons hart te luchten. Dat doet wel goed.’

De Pride-vlag blijf er nog even hangen. Het laken met de reactie op de brief ook, in elk geval nog een week. ‘Dan weten we zeker dat de dreigbriefschrijver de boodschap ook heeft gekregen.’

(Bron en screenshots: AT5)

