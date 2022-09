Koningin begint werkbezoek in LHBTI-wijk in San Francisco

on

Koningin Máxima is haar werkbezoek aan de Verenigde Staten begonnen in de wijk The Castro in San Francisco, een wijk met veel LHBTI-Plus-bewoners.

Máxima werd toegejuicht, toegezongen er werd geapplaudisseerd. Ze had een ontmoeting met mensen die zich inzetten voor gelijke rechten voor LHBTI-Plussers. Ook bezocht ze het GLBT Historical Society-museum in de wijk.

Máxima reist is in het gezelschap van een aantal ministers, onder wie minister Schreinemacher voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, minister Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en staatssecretaris Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat).

Ook twee Arubaanse ministers zijn mee: minister Wever van Economische Zaken, Communicatie en Duurzame Ontwikkelingen en minister Oduber van Volksgezondheid en Toerisme.

Koning Willem-Alexander is op doktersadvies thuisgebleven. Hij herstelt van een longontsteking.

Na San Francisco reist het gezelschap door naar Austin en Houston in Texas. Het bezoek aan de Verenigde Staten duurt nog tot en met 9 september.

(Bron: AD, NOS; screenshot: AD)

