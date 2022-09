Posters Gendertwijfel worden weggehaald door exploitant

on

De posters van Gendertwijfel.nl verdwijnen uit het straatbeeld. Reclamezuilen-exploitant JCDecaux heeft besloten de posters weg te halen uit bushokjes en te verwijderen van reclamezuilen.

Diverse posters werden beklad. Regenboog Alliantie Gouda noemt de campagne van Gendertwijfel ‘misleidend, onnodig en gevaarlijk’ en heeft een klacht ingediend bij de Reclame Code Commissie.

Gendertwijfel startte maandag een landelijke campagne en liet op ruim 140 plekken de poster ophangen om aandacht te vragen voor de Transgenderwet die binnenkort in de Tweede Kamer wordt behandeld.

Gendertwijfel roept de politiek op om tegen de wet te stemmen, ‘die het heel makkelijk maakt, ook voor jongeren en kinderen, om de wettelijke registratie van hun geslacht te veranderen.’

‘Wij maken ons hier zorgen over omdat er slecht doordacht beleid op kwetsbare groepen wordt losgelaten. De gevolgen van dit wetsvoorstel zijn ingrijpend en verstrekkend, maar een grondig maatschappelijk debat hierover blijft uit.’

‘Onderbuik’

Regenboog Alliantie Gouda vindt dat de postercampagne ‘de onderbuik voedt’.

‘Gendertwijfel doet geen recht aan het gevoel van mensen, het is een existentieel gevoel’, zegt voorzitter Mart van de Kamp tegen het AD. ‘Twijfel klinkt als: iedereen twijfelt. Het is geen keuze. Het gaat bij de Transgenderwet om serieuze problemen van een deel van de bevolking: volwassenen, jongvolwassen en kinderen tussen 12 en 18 jaar.’

De wet is zorgvuldig opgesteld volgens Van de Kamp. ‘De reden om bepaalde drempels weg te nemen voor personen in transitie is heel doordacht, er zit geen ideologische agenda achter, dat is onjuist. Het gaat om medische en psychische afwegingen, het gaat om feiten over mensen en hun levens.’

‘De campagne bemoeilijkt acceptatie van genderdiversiteit in de samenleving, en bevordert daardoor discriminatie’, aldus Van de Kamp.

Christelijke wortels

Gendertwijfel is een campagne die is opgezet door Civitas Christiana, een stichting die in 2014 werd opgericht ‘om een halt toe te roepen aan de verdere afbrokkeling van de Nederlandse cultuur en tradities’ door Nederland ‘terug te brengen tot zijn christelijke wortels’.

Ook de campagne Gezin in Gevaar met de oproep om het COC uit scholen te weren, komt van deze stichting.

(Bron: AD, RD, Roze Golf; foto: screenshot RTV West)

