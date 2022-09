Roze Golf 04-09: Nicolien Boekhoudt wil aandacht voor de A

on

Nicolien Boekhoudt noemt zichzelf A-seksueel en A-romantisch. Ze wil aandacht voor de letter A en vindt dat de A thuishoort in het rijtje LHBTIQA-Plus.

Nicolien is actief in de Nederlandse Organisatie Aseksualiteit. Daarnaast is ze gemeenteraadslid voor de PvdA in Hengelo. In de Roze Golf laat ze drie voor haar markante plekken in Hengelo zien.

De Roze Golf is hier te beluisteren op zondagavond 4 september tussen 22:00 en 23:00 uur en hier op een later tijdstip.

De gesprekken uit de radio-uitzending van de Roze Golf zijn ook beschikbaar als podcast .Luisteren kan via Google Podcasts, Stitcher, Spotify, TuneIn en via iTunes.

