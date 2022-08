Tholen haalt regenboogzebrapad weg na bekladding

on

De gemeente Tholen heeft het regenboogzebrapad bij het gemeentehuis weggehaald, nadat het pad dinsdagavond was voorzien van anti-LHBTI-Plus-teksten.

‘Sodom en Gomorra, stop hoererij want het loon van de zonde = de dood’ stond er op de gekleurde strepen van het pad.

‘Deze tekst is onacceptabel en kan echt niet’, vindt burgemeester Marleen Sijbers.

De officiële zebra op de rotonde bij het gemeentehuis op Tholen was zaterdag in de kleuren van de regenboog geschilderd voor Emma Smits, die in het tv-programma Au Pairs uit de kast kwam. Zij vroeg zich eerder op Instagram af waarom op Tholen geen regenboogzebrapad ligt.

Van de gemeente mocht het regenboogzebrapad blijven liggen. Een regenbui zou de kleuren wel wegspoelen, was de gedachte. De tekst die er op geschreven was, was voor de gemeente aanleding om in actie te komen.

‘Dit kan echt niet. En past niet in een samenleving die met respect naast elkaar leeft. Zomaar een wegdek inkleuren is ook niet volgens de regels. Om ruimte te geven aan de actie naar aanleiding van de oproep van Emma op Instagram is het regenboogzebrapad niet meteen verwijderd. We roepen iedereen op met onderling respect elkaar de ruimte te geven en open en respectvol met elkaar in gesprek te gaan’, laat de burgemeester in een schriftelijke reactie weten.

Emma zelf vindt de bekladdingen kinderachtig en laf. ‘Gisteren heb ik veel positieve reacties gekregen, maar nu krijgt het negatieve ineens de aandacht. Dat is zo jammer. Om het te bekladden is gewoon kinderachtig’, zegt ze.

Juist nu moet de gemeente volgens Emma inzien hoe nodig zo’n zebrapad in de gemeente is. ‘Nu komt er natuurlijk niemand meer uit de kast. Ik hoop dat de gemeente er iets aan gaat doen. Dat het laat zien dat de gemeente veel te gelovig is en dat de LHBTI-gemeenschap niet wordt geaccepteerd. Ik vind het zielig voor jongeren en ouderen in Tholen die hierdoor niet zichzelf kunnen zijn.’

Emma was al door de wethouder van Tholen uitgenodigd voor een gesprek. Ook heeft ze een brief en een bloemetje ontvangen van de burgemeester. ‘Nadat ik bij OP1 had gezeten wilde ze praten over LHBTI op Tholen.’

(Bron en foto: Omroep Zeeland)

