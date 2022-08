Russische asielzoekster Alena in hongerstaking in azc Drachten

on

De Russische asielzoekster Alena is maandag in hongerstaking gegaan. De afgelopen week voerde ze al actie op het terrein van het azc in Drachten waar ze verblijft met haar vriendin.

Alena (links op de foto) protesteert tegen het feit dat ze sinds haar asielaanvraag elf maanden geleden nog steeds niet is gehoord door de IND. Volgens de regels moet dat binnen zes maanden.

Ook protesteert ze tegen de omstandigheden in het azc. Alena en Celeste worden geregeld gepest en bedreigd, niet alleen in het azc maar ook buiten het terrein. Ze vertellen daarover in een video die door LGBT Asylum Support is gepubliceerd op Facebook.

