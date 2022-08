Den Bosch: ‘Zelfs het regenboogpad is zwaar versleten’

on

VVD-raadslid Eddie Altenburg-Collin in Den Bosch vindt dat de gemeente meer moet doen voor LHBTI-Plussers in zijn stad. Zo wil hij dat er een uitgaansplek komt voor LHBTI-Plussers.

Het initiatief daarvoor ligt vooral bij horeca-ondernemers, ‘maar de gemeente kan wel ondersteunen’, zegt hij in het Brabants Dagblad.

‘Er zijn nu initiatieven om roze feesten te organiseren in de stad. De gemeente zou hierbij kunnen helpen, bijvoorbeeld door borg te staan voor het eerste feest.’

Het feest ‘Trek iets leuks uit’ tijdens het theaterfestival Boulevard was uitverkocht, dus is er behoefte aan, concludeert organisator Job Rietveld van het feest

Roze Zaterdag

Volgens Altenburg-Collin heeft Den Bosch nog veel te winnen voor de ‘roze’ gemeenschap: ‘Den Bosch had in 2017 de landelijke Roze Zaterdag in de stad, maar er is helaas weinig van overgebleven. Zelfs het Regenboogpad bij het Centraal Station is zwaar versleten.’

Mishandeld

Overigens werd Job Rietveld op weg naar het feest dat hij organiseerde van zijn fiets getrokken. ‘Ze vonden dat ik er te gay uit zag’, zegt Rietvelt in de krant. Hij deed geen aangifte. ‘De mentale schade was groter dan de fysieke schade, ik merk ook dat ik het moeilijk vind om erover te praten.’

‘Drags die ons feest bezochten, durfden alleen met de taxi naar huis. Dat geeft aan dat zij zich in Den Bosch niet veilig voelen om in hun uitgedoste kleding over straat te lopen. Heel triest vind ik dat.’

(Bron: BD; foto Facebook)

