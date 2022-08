Doodlopende weg Drouwenermond ten onrechte afgesloten

on

De doodlopende weg bij de vijver in Drouwenermond is ten onrechte afgesloten voor motorvoertuigen. Dat heeft de rechtbank in Groningen deze week geoordeeld.

De gemeente Borger-Odoorn moet een nieuw besluit nemen, dat beter is onderbouwd.

Het groen bij de vijver staat bekend als plek waar mannen elkaar ontmoeten.

De gemeente sloot het laatste deel van de weg af omdat er illegaal afval gestort zou worden. Ook zou het landbouwverkeer last hebben van geparkeerde auto’s

De Stichting Platform Keelbos, die zich inzet voor de belangen van bezoekers van zogenoemde homo-ontmoetingsplekken, vond de argumenten om de weg af te sluiten ongeloofwaardig en denkt dat de afsluiting vooral bedoeld is om mannen te ontmoedigen de plek te bezoeken. De stichting stapte naar de rechter.

De rechter oordeelde dat het college van burgemeester en wethouders zijn besluit onvoldoende heeft onderbouwd. Zo zijn er geen meldingen dat landbouwverkeer de percelen niet kan bereiken door geparkeerde auto’s.

De wijkagent zou hebben geconstateerd dat er afval zou zijn gestort, maar de rapportage daarvan ontbrak bij de stukken. De rechtbank draagt Borger-Odoorn nu op een nieuw besluit te nemen.

(Bron: RTV Drenthe; afbeelding :Google Maps)

Categorieën:Nieuws