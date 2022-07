In brief beschuldigen bekende Fransen minister van homofobie

on

Meer dan honderd publieke figuren in Frankrijk maken zondag in een open brief in de krant Journal du Dimanche bezwaar tegen homofobe uitspraken die de nieuwe minister Caroline Cayeux van territoriale eenheid in het verleden heeft gemaakt.

Van die uitspraken heeft ze desgevraagd geen afstand van genomen.

Toen het burgerlijk huwelijk in Frankrijk in 2013 werd opengesteld voor paren van gelijk geslacht noemde Caroline Cayeux de openstelling ‘tegen natuurlijk’.

De minister werd recent gevraagd of ze nog achter die uitspraak staat, waarop ze instemmend antwoordde en zei: ‘Ik heb veel vrienden onder die mensen.’ Twee dagen later verontschuldigde ze zich voor de opmerkingen.

De briefschrijvers vragen zich af ‘hoe we kunnen accepteren dat een lid van onze regering Franse burgers omschrijft als ‘die mensen’?’ Volgens de briefschrijvers ziet Cayeux LHBTIi-burgers niet als ‘dezelfde categorie burgers’ als andere Fransen.

‘De vraag is niet of deze nieuwe minister in haar entourage vrienden heeft onder ‘die mensen’, als een masker op haar vooroordelen. Ze heeft er bewust voor gekozen homofobe opmerkingen in stand te houden: verwerpelijk is het zeker.’

‘Frankrijk is een ondeelbare, seculiere, democratische en sociale republiek. Het zorgt voor gelijkheid voor de wet van alle burgers zonder onderscheid van afkomst, ras of religie. Ze respecteert alle overtuigingen’, aldus de briefschrijvers.

Onder de briefschrijvers zijn oud-minister van cultuur Jack Lang, schrijver Philippe Besson en de eerste vrouwelijke burgemeester van Marseille, Michèle Rubirola.

(Bron: AD, Journal du Dimanche; Foto screenshot: Info France 3)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Nieuws