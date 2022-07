COC Deventer keert terug naar vertrouwde plek aan de Brink

on

COC Deventer keert terug naar de vertrouwde plek aan de Brink 64a voor Het ZondagMiddagSalon. In het voormalige COC-pand zit tegenwoordig Café Sam en daar wordt zondag 24 juli voor Het Salon gehouden.

Het Salon is van 16.00 tot 19.00 uur en de entree is gratis.

Het café is blijft ook na 19.00 uur geopend, dus wie dat wil kan gewoon nog wat langer blijven zitten.

Het Salon richt zich op de 50+ LHBTI-doelgroep, maar iedereen is van harte welkom.

Ook de Lady Lounge wordt vanaf zondagmiddag 31 juli bij Café Sam gehouden.

Via de website van COC Deventer e.o. is meer informatie te vinden over deze en andere LHBTI-activiteiten in de regio.

(Foto: Google Streetview)

Categorieën:Agenda, Overijssel