Sauna’s in Rotterdam en Tilburg hebben de deuren gesloten

Twee sauna’s zijn met ingang van deze maand definitief gesloten. Gay Sauna Finland in Rotterdam is dicht, evenals Sauna Ibiza in Tilburg.

Het pand van Gay Sauna Finland is opgekocht door een projectontwikkelaar. De sauna bestond sinds 1980. Met het sluiten van Finland is er geen gay-sauna meer in Rotterdam.

Sauna Ibiza in Tilburg bestond sinds 2015, daarvoor was het sinds 2002 Sauna Victory. Eerst was het een echte gaysauna, de laatste anderhalf jaar was de sauna aangesloten bij de Swingers Date Club, SDC en was alleen nog de woensdag gay-only.

Het pand van Sauna Ibiza aan de Bosscheweg wordt afgebroken om plaats te maken voor de uitbreiding van de naastgelegen Lidl Supermarkt.

(Bron: Roze Golf, Sauna Finland, Sauna Ibiza)

Categorieën:Nieuws