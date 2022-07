Drie mannen ter dood veroordeeld in Nigeria

on

Een sharia-rechtbank in de staat Bauchi in Nigeria heeft drie mannen ter dood veroordeeld door steniging.

De veroordeelden zijn Abdullahi Beti (30), Kamilu Ya’u (20) en Mal. Haruna (70).

Ze werden in mei gearresteerd in het dorp Gwada in Ningi LGA en door de rechtbank schuldig bevonden aan het verrichten van ‘homoseksuele handelingen tegen kinderen’. Dat wordt vaak gebruikt als excuus om homoseksuele handelingen zwaarder te straffen.

De mannen hebben volgende rechtbank de kinderen gelokt met dadels en kokosnoten.

Ze zouden hebben bekend.

In Nigeria is homoseksualiteit verboden. De doodstraf geldt alleen voor de twaalf overwegend islamitische regio’s. Toch wordt de doodstraf zelden opgelegd.

(Bron: Reuters, Information Nigeria, Daily Post)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Nieuws