Politie Istanbul pakt demonstranten op bij verboden Pride Parade

In Istanbul zijn zeker 150 mensen opgepakt die demonstreerden voor de rechten van lhbti’ers. Volgens de Turkse LHBTI-organisatie Kaos GL ligt het aantal aanhoudingen op ‘meer dan tweehonderd’.

Voordat de betoging begon, viel de oproerpolitie volgens persbureau AFP verschillende cafés binnen en sloeg daar ‘willekeurig’ mensen in de boeien.

De autoriteiten hadden het protest in de wijk Cihangir vlak bij het Taksimplein ‘om veiligheidsredenen’ verboden en de plek hermetisch afgesloten.

Ondanks het demonstratieverbod verzamelden zich in de smalle zijstraten honderden mensen met regenboogvlaggen. Buurtbewoners sloegen op potten en pannen uit protest tegen het politieoptreden en de arrestaties.

De organisatoren van de mars voor seksuele gelijkwaardigheid en diversiteit stellen dat het klimaat in Turkije voor LHBTI’ers vijandiger is geworden. Naast de protestmars zijn ook andere bijeenkomsten onder druk van de autoriteiten afgelast.

Homoseksualiteit is niet strafbaar in het islamitische land, maar er is veel vijandigheid tegen onder grote delen van de bevolking.

De Pride Parade in Istanbul wordt elk jaar sinds 2015 verboden.

(Bron: NOS, NRC; screenshot NBC News)

