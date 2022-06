Herdenkingsdienst in kathedraal Oslo na aanslag op homobar

on

In de kathedraal van Oslo is zondagochtend een herdenkingsdienst gehouden voor de slachtoffers van de aanslag zaterdag op uitgaanspubliek bij de London Pub.

Onder de aanwezigen waren onder andere kroonprinses Mette Marit, premier Jonas Gahr Støre de voorzitter van het Noorse Parlement Masud Gharahkhani.

Masud Gharahkhani wees er in zijn toespraak op dat hij de portier van de London Pub had gesproken. Hij is een vriend van de familie van Gharahkhani. Na de aanslag verleende hij eerste hulp. ‘Hij huilde en zei dat hij zich ook schaamde omdat hij uit hetzelfde land kwam als de terrorist’, zei Gharahkhani.

‘Donkere tijden in ons land hebben laten zien dat het niet om huidskleur of religie gaat. Kwaad is kwaad, een terrorist is een laffe terrorist.’

‘De schietpartij stopte de Pride-parade, maar ze stopte niet de strijd en de inspanningen om discriminatie, vooroordelen en haat te bestrijden’, zei premier Jonas Gahr Støre. Hij richtte zich ook tot alle Noorse moslims. ‘Ik weet dat veel moslims bang zijn om verantwoordelijk te worden gesteld voor een actie die zo ver van hun waarden afstaat. U moet weten dat we samen staan. We zijn één gemeenschap’, zei Støre.

