Noorse veiligheidsdienst heeft geen zicht op mogelijke terroristen

Een herdenkingsbijeenkomst op het Rådhusplassen in Oslo die voor maandagavond gepland stond voor de slachtoffers van de schietpartij in de nacht van vrijdag op zaterdag, gaat niet door.

De politie kan de veiligheid van de deelnemers niet garanderen. Volgens de omroep NRK heeft de politie veiligheidsdienst PST geen zicht heeft op ‘meerder mensen in een bepaalde omgeving’.

‘We hebben het specifiek over omgevingen die extreem islamisme ondersteunen en die geloven dat geweld legitiem is om zijn doelen te bereiken. En in deze situatie is het de queer-omgeving waar ze zich gewoon op richten’, zegt PST-chef Roger Berg (foto).

Het gaat om een groep mensen die bij de PST in het vizier zijn, maar de dienst heeft ook aanwijzingen dat er meer mensen zijn, die niet in beeld zijn

‘Dit maakt de situatie erg veeleisend voor ons. Daarom zijn we op dit moment niet in staat om het dreigingsniveau terug te brengen tot een normale situatie’, aldus Berg.

Vervolgactie

‘Op basis van informatie van PST en dat de queer-omgeving deel uitmaakt van het vijandbeeld van extreme islamieten, is de duidelijke aanbeveling van de politie dat het Pride-evenement van vanavond (maandagavond –red) in Oslo wordt uitgesteld en dat alle andere Pride-evenementen elders in het land tot nader order als uitgesteld worden beschouwd.’.

Dat maakte politiedirecteur Benedicte Bjørnland maandag bekend in een persbericht. Bjørnland zegt dat de dreigingssituatie nog steeds niet is opgelost.

PST-chef Roger Berg zegt dat PST zegt dat iemand na dit weekend geïnspireerd kan raken door de schietpartij bij de London Bar.

‘Wij vrezen dat er mogelijk een vervolgactie komt. We hebben dit in het verleden in andere landen gezien, en het is niet ongebruikelijk dat sommigen geïnspireerd raken, of dat meer mensen dezelfde manier van denken hebben en een nieuwe terroristische daad in Noorwegen plegen. We moeten er alles aan doen om dit te voorkomen.’

Berg zegt geen aanwijzingen te hebben dat er nieuwe aanslagen dreigen.

‘We hebben nu een grote hoeveelheid informatie en we hebben niets om aan te geven dat er in de nabije toekomst iets gaat gebeuren, maar we zien dat we constant nieuwe informatie krijgen waardoor dit kan veranderen.’

Lijfwacht

Minister van Cultuur en Gendergelijkheid Anette Trettebergstuen heeft lijfwachtbescherming gekregen als gevolg van de dreigingssituatie.

(Bron en screenshot: NRK)

