Het is nu officieel: pad op parkeerplaats Witte Molen verdwijnt

on

Het voetpad op parkeerplaats Witte Molen langs de A28 bij Groningen gaat weg. Het pad verbindt de parkeerplaats met de daarachter gelegen kade van het Noord-Willemskanaal en wordt onder meer gebruikt door mannen die contact zoeken met andere mannen.

In de Staatscourant van 20 juni staat de aankondiging van het verdwijnen van het pad. Officieel moet het pad weg omdat het toegang geeft tot het lokale wegennet en dat is ‘in strijd met het gesloten stelsel van rijkswegen.’ Het zou ‘kunnen leiden tot verkeersonveilige situaties’, aldus het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Hans Scheffer van Stichting Platform Keelbos, een stichting die opkomt voor de belangen van bezoekers van zogenoemde homo-ontmoetingsplekken, is teleurgesteld. Hij zegt tegen Haren De Krant dat Rijkswaterstaat op formele gronden het pad sluit, maar dat het te doel is om zo mannen die contact zoeken met andere mannen uit de openbare ruimte te weren

Scheffer: ‘Het bezoeken van een mannenontmoetingsplaats is niet strafbaar. Ook het hebben van seks in de buitenlucht, ongeacht de seksuele gerichtheid, is niet strafbaar.’

‘Het wandelen op een voetpad is normaal gebruik. Waar bemoeit Rijkswaterstaat zich mee?’, zegt Scheffer. Hij vindt het ook onjuist dat vooraf een bepaalde wijze van recreëren wordt uitgesloten in openbaar gebied. Volgens hem houden de meeste mannen zich keurig aan de regels. ‘In geval van schennispleging kunnen mensen gewoon de politie bellen.’

(Bron: Haren – De Krant; foto: Google Streetview)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Nieuws