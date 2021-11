Harry Styles helpt fan uit de kast te komen bij haar moeder

on

Popster Harry Styles (27) heeft deze week een fan geholpen om uit de kast te komen. De 23-jarige student McKinley McConnell hield tijdens een concert in de Amerikaanse stad Milwaukee een bord omhoog.

Daarop stond de tekst: ‘Mijn moeder zit in vak 201. Help me uit de kast komen’.

Harry Styles zag de tekst, onderbrak zijn concert en ging naar de student politicologie toe, die vlakbij het podium stond. De artiest liet de lichten aanzetten en informeerde naar de naam van de moeder.

Hij gaf haar de kans zelf wat tegen haar moeder te zeggen, maar ze had liever dat hij het vertelde. De zanger liep naar het vak waar de moeder zat en riep: “Lisa, she’s gay!’’

De vrouw was inmiddels op de grote schermen te zien en sloeg haar handen voor haar gezicht van emotie, terwijl het publiek juichte. ,,Ik wil het moment niet verpesten, maar zou het niet mooi zijn als jullie iets dichterbij elkaar zaten?’’

De fan uit Los Angeles en haar moeder zaten zo ver uit elkaar omdat McKinley op het laatste moment een kaartje voor haar had gekocht, zegt ze tegen NBC News.

Ze spreekt van ‘een moment dat ik voor altijd met me meedraag’. ‘Bedankt dat je een veilige plek voor mij creëerde’, zegt ze tegen Styles op Twitter.

Een fan legde het moment vast op video en plaatste het op Twitter.

Het is niet de eerste keer dat Harry een fan uit de kast helpt te komen. Onlangs hielp hij een jonge vrouw door tijdens zijn concert met haar bi-vlag te wapperen.

