Pride-tentoonstelling opnieuw beklad

De buiten-tentoonstelling met grote foto’s van LHBTI-ers over de hele wereld is opnieuw beklad. Dit keer gebeurde dat in Almere waar zwarte verf is gesmeerd over afbeeldingen van naakte mannen. De foto’s waren juist net schoongemaakt na een bekladding in mei in Vlissingen.

Eén van de bekladde foto’s. Beeld: Omroep Flevoland.

De organisatie overweegt om de pikantste foto’s uit de tentoonstelling te halen, meldt Omroep Flevoland. Afgelopen vrijdag besloot de burgemeester van Almere al om een foto te verplaatsen omdat die te expliciet was.

De tentoonstelling bestaat uit een stuk of twintig panelen. Hein-Jan Keijzer van Pride Photo: “Eén van de panelen gaat over de transitie van een meisje naar een jongen. En deze jongen, Levi, heeft ervoor gekozen dat te laten zien. Het is geen pornografisch materiaal. Het is een expliciete foto en het schuurt misschien een beetje, maar ik had daar graag een inhoudelijk gesprek over willen voeren in plaats van deze moedwillige anonieme vernieling.”

Bekladde foto in Almere. Beeld: Omroep Flevoland.

