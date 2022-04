Moord op lesbienne wekt woede en verontwaardiging in Kenia

on

In Kenia is met woede en afschuw en verontwaardiging gereageerd op de moord op de 25-jarige Sheila Lumumba. Zij werd dood aangetroffen in haar huis in Karatina.

Ze zou op beestachtige wijze om het leven zijn gebracht door zes mannen vanwege haar geaardheid.

Volgens de Keniaanse omroep K24 TV gaven collega’s van de horeca-instelling waar Lumumba werkte, haar als vermist op. Drie dagen later werd ze dood aangetroffen.

De LHBTI-Plus gemeenschap in Kenia is woedend over de brute moord. Op sociale media wordt gewezen op de onveiligheid van LHBTI-Plussers.

Een vriend van Sheila begon twee hashtag die vrijdag trending was op Twitter: #JusticeForSheila en #ProtectQueerKenyans.

Kenianen sloten zich aan bij de oproepen om actie te ondernemen tegen de gruwelijke daad en om gerechtigheid te brengen aan Sheila en haar familie.

De politie heeft geen melding gemaakt van de moord of vermoedens waarom de daad zou zijn gepleegd.

Patroon

De National Gay and Lesbian Human Rights Commission of Kenya (NGLHRC) zei op Twitter dat de dood van Sheila niet de eerste in zijn soort is. ‘Het is vermeldenswaard dat dit helaas geen geïsoleerde incidenten zijn en deel uitmaken van een patroon van aanvallen en geweld tegen LGBTIQ-personen in het land.’

Mensenrechtengroepen, waaronder Amnesty Kenya , kwamen met de oproepen tot bescherming van de LHBTI-Plus-gemeenschap en onderzoek naar de moord.

‘Niemand verdient zo’n wreedheid of moord. Sheila Lumumba verdient gerechtigheid. Ik ben hier zo bedroefd over’, aldus Irungu Houghton, uitvoerend directeur van Amnesty Kenya.

(Bron: Facebook, BBC, The Star; foto: Facebook)

