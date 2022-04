In heel Belgisch Limburg hangt regenboogvlag op 17 mei

on

Alle gemeenten in Limburg in België steken de regenboogvlag uit op 17 mei, de internationale dag tegen homo en transfobie.

Daarmee is Limburg de eerste provincie waarvin alle gemeenten, 42 in totaal, hebben aangegeven dat ze één of meerdere acties ondernemen en/of de regenboogvlag hijsen op of bij openbare gebouwen.

Dat blijkt uit het overzicht dat terug te vinden is op de website waar de gemeenten en steden zich kunnen registreren.

De Vlaamse regenbooghuizen en LGBTI+-koepel Çavaria roepen elk jaar steden en gemeenten op om de regenboogvlag te hijsen op 17 mei.

Op 17 mei 1990 schrapte de WHO, de wereldgezondheidsorganisatie, homoseksualiteit uit de lijst van geestesziekten. Die dag is toen uitgeroepen tot de Internationale Dag Tegen Holebifobie en Transfobie (IDAHOT) .

(Bron: IDAHOT.be, Gaylibe; afbeelding: IDAHOT.be)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Nieuws