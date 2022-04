MMA-vechter uit Brazilië komt uit de kast

on

De 29-jarige Washington Duarte Souza is voor zijn homoseksualiteit uitgekomen en is daarmee de eerste openlijk homoseksuele Braziliaanse MMA-vechter.

In een interview met ‘Fantástico‘ van TV Globo vertelde Washington Duarte Souza –bijnaam: Golden Princess- zijn verhaal. Tot aan het moment van het televisie-interview had hij zijn moeder nog nooit iets verteld over zijn geaardheid.

MMA staat voor Mixed Martial Arts, gemengde gevechtskunsten

‘Ik heb nooit met haar kunnen praten. Ze kent mijn bijnaam, maar ze heeft het nog nooit van mij gehoord. Ik heb het gevoel dat het tijd is om het haar te vertellen. Ik weet niet hoe mijn moeder zal reageren. Ik heb gezien dat vrienden van mij door hun familieleden werden afgewezen. Vandaag is de eerste keer dat ik dat tegen haar zeg. Ik was nerveus.’

Washington Duarte Souza vertelt in de uitzending over de vooroordelen en het gebrek aan respect dat sommige tegenstanders toonden in zijn gevechten.

‘Het vooroordeel dat ik had binnen MMA was een man uit een naburige stad. Hij vertelde mijn jiu-jitsu-leraar dat als hij van mij zou verliezen, hij de stad zou verlaten. Ik won het gevecht in de eerste ronde en hij verliet de stad. ‘

De coach van Washington, Ricardo Macaco, bevestigt het verhaal van zijn leerling en vertelt over een ander voorval.

‘Ik nam hem mee om te vechten in Macapá, hij gaf gewoon een show, hij won de drie rondes. De juryleden gaven winst aan zijn tegenstander. En iedereen die aanwezig was op het evenement zag dat Washington het gevecht had gewonnen. Ik geloof dat de jury een bepaald vooroordeel had over zijn homoseksualiteit.’

Washington onthulde zijn droom om ingehuurd te worden door een grote MMA-organisatie. Hij zegt dat hij andere sporters kent die homoseksueel zijn, maar niet de moed hebben om uit de kast te komen, uit angst voor vooroordelen binnen de vechtsport.

(Bron: TV Globo, Super Lutas; screenshot TV Globo)





