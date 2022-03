Boris Johnson schrapt plan voor verbod op conversietherapie

on

In het Verenigd Koninkrijk zijn de plannen voor een verbod op conversietherapie van de baan. Dat blijkt uit een aan ITV News gelekt document.

Ondanks herhaalde beloften van de regering, liggen plannen voor een verbod nu in de prullenbak.

Downing Street bevestigde, nadat het document in de openbaarheid was gebracht door ITV, dat er geen verbod komt.

‘Na deze gevoelige kwestie grondig te hebben onderzocht, heeft de regering besloten om te onderzoeken hoe bestaande wetgeving effectiever kan worden ingezet om dit zo snel mogelijk te voorkomen, en het gebruik van andere niet-wetgevende maatregelen te onderzoeken ‘, aldus een regeringswoordvoerder.

Het gelekte document met de titel ‘Conversion Therapy Handling Plan’, beveelt aan om de U-bocht aan te kondigen ten tijde van de toespraak van de koningin in mei.

Het is onduidelijk wat de aanleiding is voor het veranderde standpunt van de regering, hoewel sommige parlementsleden zich altijd hebben verzet tegen een verbod op grond van godsdienstvrijheid.

‘Groen licht voor marteling’

De liberaal-democraten veroordelen de draai van de regering. Parlementslid Wera Hobhouse: ‘Dit geeft groen licht voor een vorm van marteling in het Verenigd Koninkrijk. Dit is volslagen verraad aan de LHBT+-gemeenschap.’

‘Conversietherapie had jaren geleden verboden moeten worden, maar de conservatieven kijken de andere kant op naar deze beledigende en gevaarlijke praktijk; dit is een complete onrechtvaardigheid. De regering moet het zonder aarzelen of uitstel verbieden.’

‘Ongelofelijk’

Jayne Ozanne, een prominente tegenstander van bekeringspraktijken en lid van de generale synode van de Church of England noemt het ‘ongelofelijk’ dat de regering op zo’n belofte is teruggekomen, ‘vooral gezien het duidelijke bewijs van aanzienlijke schade aan kwetsbare LHBT+-mensen die naar voren zijn gekomen in het onderzoek van zijn eigen regering.’

De beslissing zou ‘talloze LGBT+-mensen volledig onbeschermd laten van vernederend misbruik, vaak van degenen die ze het meest vertrouwen, en zal daders aanmoedigen om hun gruwelijke daden straffeloos voort te zetten’, voegde ze eraan toe.

(Bron: ITV, The Guardian; screenshot BBC)

