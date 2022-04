Geen regenboogvlaggen tijdens WK in Qatar ‘uit bescherming’

on

Tijdens het WK voetbal in Qatar kunnen regenboogvlaggen worden afgenomen van supporters, zegt een functionaris van de Qatarese regering.

Generaal-majoor Abdulaziz Abdullah al-Ansari zegt in een interview met het persbureau Associated Press dat homo’s of mensen ‘binnen de categorie LHBT’ welkom zijn tijdens het WK dat van 21 november tot 18 december in zijn land wordt gehouden, maar hij is tegen het promoten van LHBTI-rechten tijdens het WK.

Homoseksualiteit is strafbaar in Qatar en kan worden bestraft met maximaal zeven jaar gevangenisstraf.

‘Als hij (een supporter) de regenboogvlag meegenomen heeft en ik heb hem de vlag afgenomen, dan is dat niet omdat ik hem wil beledigen, maar dat is om hem te beschermen’, zegt al-Ansari aan Associated Press.

‘Want als ik het niet ben, kan iemand anders in de buurt aanvallen. Ik kan het gedrag van het hele volk niet garanderen. En ik wil hem zeggen: “Alsjeblieft, je hoeft nu niet de vlag te hijsen”’.

‘We realiseren ons dat deze man het kaartje heeft gekregen, om de wedstrijd te bekijken, niet om te demonstreren […]. Naar het spel kijken. Dat is goed. Maar kom niet naar hier en beledig daardoor niet de hele samenleving.’

Generaal-majoor Al Ansari zegt niet dat LHBTI-Plussers weg moeten blijven of hen waarschuwt dat ze vervolgd zullen worden. ‘Reserveer samen de kamer, slaap samen – dit is iets dat niet in onze zorg is.’

‘We zijn hier om het toernooi te managen. […].Je kunt 28 dagen WK niet van religie veranderen.’

De generaal-majoor is betrokken bij de veiligheid rond het WK voetbal en is ook hoofd van de afdeling internationale samenwerking in de Qatarese regering.

FIFA-voorzitter Gianni Infantino zei deze week in Doha dat ‘iedereen zal zien dat iedereen welkom is hier in Qatar, zelfs als we het over LHBTI-Plussers hebben.’

(Bron: AP; foto: officiële wedstrijdbal – qatarwk2022)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Nieuws