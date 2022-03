Kijktip: ‘Van de andere kant’, documentaire van Tim den Besten

on

Zijn hele leven vraagt Tim den Besten zich al af of hij als homo geboren is of zo geworden is.

Hoewel het bepaald geen populaire vraag is om te stellen, dringt die zich door ontwikkelingen in de maatschappij de laatste tijd sterker op dan ooit tevoren.

Middelbare scholieren groeien steeds meer op met het idee dat je seksuele voorkeur en gender fluïde zijn. Maar het tegengeluid, van mensen die dat zien als ‘regenboogpropaganda’ en ‘LHBTI-lobby’, klinkt ook steeds luider. In Van de andere kant onderzoekt Tim of je iemands seksuele voorkeur kan beïnvloeden en scherpt hij zijn visie op zijn eigen seksualiteit aan.

Een groeiende groep mensen in Europa, met name in EU-landen als Hongarije en Polen, ziet LHBTI-Plus niet als een verzamelnaam voor mensen met verschillende seksuele voorkeuren, maar als een ideologie die gepropageerd wordt en een bedreiging vormt voor het traditionele gezinsleven. Van rechts-conservatieven die de media wantrouwen tot jonge orthodoxe christenen, ze stellen dat homoseksualiteit niet aangeboren is, maar aangeleerd of het gevolg van trauma.

Op een geheime locatie in Hongarije bezoekt Tim een internationale conferentie waar wetenschappers, therapeuten en zogeheten ‘ex-gays’ elkaar treffen. Zij zijn voorstander van conversietherapie: therapie die je helpt je homoseksuele gevoelens opzij te zetten.‘Lustgevoelens voor hetzelfde geslacht zijn alleen een symptoom, ze zijn niet wie je bent,’ zegt een van de deelnemers tegen Tim. ‘Homoseksualiteit is een keuze, een actie’.

Op een middelbare school in Nederland ziet hij juist hoe fluïde en vrij de jonge generatie is op het gebied van gender en seksuele oriëntatie. In beide gevallen is de vraag: kún je iemands seksuele voorkeur beïnvloeden? ‘Er is zoiets als seksuele fluïditeit,’ zegt een Ierse man die therapie geeft aan mensen die ‘ex-gay’ willen worden. ‘Het lijkt nu misschien onmogelijk dat je ooit straalverliefd wordt op een vrouw,’ zegt hij tegen Tim, ‘maar voor je eigen mentale gezondheid zou het goed zijn die deur niet dicht te doen’.

Op de school treft Tim juist een klimaat aan waarbinnen je wordt gestimuleerd om je seksuele identiteit te ontdekken, ook als die juist allesbehalve heteroseksueel is. Terwijl hij steeds meer inzicht krijgt in de contrasterende denkwerelden, scherpt Tim ook zijn visie op zijn eigen seksualiteit aan.

Donderdag 31 maart, 20.55 uur, VPRO, NPO 3

(Foto: Tim den Besten © Joost Gulien)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Agenda