Problemen voor LHBTI-vluchtelingen Oekraïne

on

LHBTI-vluchtelingen komen Oekraïne moeilijk uit. Dat zegt de For All Who Love Foundation. Trans-vrouwen die in hun paspoort ‘man’ hebben staan worden bij de grens geweigerd.

Oekraïense mannen tussen 18 en 60 jaar mogen het land niet uit, omdat ze mogelijk moeten vechten tegen de Russen. De trans-vrouwen worden nog steeds als man gezien.

Berlijn en Amsterdam

LHBTI-ers willen niet alleen weg uit Oekraïne vanwege de oorlog, maar ook vanwege de dreiging van het Russische regime. De Russische regering ziet LHBTI-ers als slecht.

De For All Who Love Foundation heeft een inzameling opgezet om LHBTI-vluchtelingen uit Oekraïne te helpen. Inmiddels heeft de Foundation een aantal mensen naar opvangadressen in Berlijn en Amsterdam gebracht.

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Nieuws