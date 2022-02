Speerpunt Volt Den Bosch: stad moet homomuseum krijgen

on

De lokale afdeling van Volt in Den Bosch wil dat er een LHBTI-Plus-museum komt. Met zo’n museum wil de partij de inclusiviteit van LHBTI-Plussers bevorderen. In het museum moet de LHBTI-Plus geschiedenis en – cultuur zichtbaar worden.

‘We willen een museum, ontmoetingscentrum of studiehuis waar de geschiedenis centraal staat van de LHBTI+-gemeenschap in Nederland en die van Den Bosch. We willen onderzoeken of dat een mogelijkheid is. Over vier jaar moet dat museum er staan’, zegt kandidaatsraadslid Inge Vossen-Van Beers (foto), de nummer twee op de lijst van Volt in Den Bosch in een interview met de internetsite Joop.

‘Gemeenten verschuilen zich achter een regenboog-zebrapad, maar dat is niet genoeg.’ Op scholen is er weliswaar Paarse Vrijdag, maar kandidaatsraadslid Vossen-Van Beers weet ook dat leerlingen elkaar voor ‘homo’ uitschelden.

‘Als je een museum hebt waar een deel van de leerlingen zich herkent en waar je kunt zien dat het gewoon is, dan is dat winst. Dan zien kinderen dat ze mogen zijn hoe ze zijn. Dan kun je het daarover hebben en dat is effectiever dan Paarse Vrijdag. Als je scholen vrije toegang geeft tot zo’n museum, leidt educatie tot acceptatie.’

(Bron: Joop, Volt Den Bosch; afbeelding: Volt Den Bosch)

