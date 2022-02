Mahmood & Blanco met ‘Brividi’ naar Eurovisie Songfestival

on

Het gelegenheidsduo Mahmood en Blanco gaat Italië vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival, dat dit jaar in Turijn wordt gehouden.

Ze wonnen zaterdagavond het prestigieuze Sanremo-festival. De winnaar van dat festival krijgt de mogelijkheid om naar het songfestival te gaan. Mahmood en Blanco hadden van te voren al laten weten dat als ze zouden winnen ook op het songfestival te willen uitkomen.

‘Kippenvel’

Volgens songfestivalspecialist Barry van Cornewal maakt dit nummer grote kansen op het Eurovisie Songfestival. ‘Ik krijg hier kippenvel van, al vanaf de eerste noten’, aldus Barry. ‘Het lied grijpt je, het is een bepaalde gevoeligheid die er vanaf komt, de stemmen die heel mooi in harmonie zijn met elkaar en het is ook heel leuk om naar te kijken.”

Hit

Het lied Brividi haalde een record in Italië. Het had de meeste streams op één dag op Spotify . Ook staat het nummer inmiddels in de Global Top 50 van Spotify. ‘Ik denk dat we weer een songfestivalhit te pakken hebben dit jaar’, aldus Barry van Cornewal in de Roze Golf van 6 februari.

Mahmood deed in 2019 ook mee aan het songfestival. Hij eindigde met het lied Saldi achter Duncan Laurence op de tweede plaats.

Rectificatie:

De Roze Golf meldde donderdag dat Mahmood en Blanco het Sanremo-festival gewonnen hadden. Dat klopt niet, ze hadden woensdag de dagfinale gewonnen. De grote finale was zaterdag 5 februari, die uiteindelijk ook door het duo gewonnen werd.

