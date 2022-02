Demonstranten: wachtentijden in de transzorg moeten korter

on

Leden van de actiegroep Trans Zorg Nu! Hebben zondagmiddag op de Dam in Amsterdam gedemonstreerd tegen de lange wachtlijsten en – tijden. Ook willen ze dat de wachttijden voor transpersonen verdwijnen, en dat de verplichte diagnose door een psychiater wordt geschrapt.

De voorbije jaren melden steeds meer mensen zich aan voor een intake voor transgenderzorg. Het leidt tot ongekende wachttijden, vooral bij de academische ziekenhuizen. Wie bij het expertisecentrum van het Amsterdam UMC behandeld wil worden moet ten minste 128 weken wachten op een eerste gesprek. Het ziekenhuis, dat als eerste academische ziekenhuis ter wereld geslachtsveranderende operaties uitvoerde, verwerkt momenteel verwijzingen uit juli 2019. Een transitieproces duurt gemiddeld 7,5 jaar.

Psychologische evaluatie

Iedereen die in de transgenderzorg instroomt, begint bij hetzelfde startpunt: een psychologische evaluatie. Voor er gestart kan worden met een hormoonbehandeling of een operatie wordt gedaan, komt er een behandelaar aan te pas. Het zorgsysteem raakt daar ‘verstopt’.

De wachttijden voor een hormoonbehandeling (fase twee) of voor plastische chirurgie (fase drie) zijn veel minder lang. Maar daarvoor moet je al door de mal van de diagnostiek heen zijn, zegt Michiel Verkoulen van adviesbureau Zorgvuldig Advies. Verkoulen is vanuit het ministerie van Volksgezondheid en de zorgverzekeraars gevraagd zich als kwartiermaker te buigen over de transgenderzorg.

Meer vraag

Volgens hem is er de laatste jaren meer vraag naar transzorg, onder meer doordat de sociale acceptatie van trans personen is toegenomen. Ook de coronacrisis heeft z’n weerslag op de toegenomen vraag naar psychische hulp, zegt Verkoulen. ‘Door de pandemie komen depressieve klachten meer voor’, legt hij uit. Het raakt met name pubers en jong volwassenen die zich als trans identificeren, ziet Verkoulen. ‘En die groep is vanwege hun leeftijd en trans-zijn al kwetsbaar.’

In een reactie aan de NOS laat het Amsterdam UMC weten: ‘Net als Trans Zorg Nu vinden ook wij de wachtlijsten allesbehalve prettig. Gezien de groei van aanmeldingen is het lastig de wachttijden te verkorten. We proberen daar waar mogelijk te kijken of de wachttijden korter kunnen.’

(Bron: NOS, AT5; screenshot AT5)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Nieuws