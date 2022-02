Nu officieel: Laura, Alessandro en Mika presenteren songfestival

on

Het Eurovisie Songfestival 2022 wordt gepresenteerd door Laura Pausini, Alessandro Cattelan en Mika. Dat is woensdagavond officieel bekend gemaakt tijdens het Sanremo Music Festival.

Het Italiaanse persbureau Adnkronos maakte de namen eind januari al bekend, hoewel voor wat betreft Mika met een slag om de arm.

Het is goed gebruik dat de winnaar van het Sanremo Music festival Italië gaat vertegenwoordigen op het Eurosongfestival. Dit jaar won het duo Mahmood & Blanco met het ingetogen Brividi. Het is nog zeker of ze met dit lied Italië gaan vertegenwoordigen op het songfestival.

De officiële clip van brividi (rillingen) is trouwens opgenomen in Nederland.

Mahmood deed in 2019 mee aan het songfestival met het lied Saldi en eindigde als tweede.

(Bron: Eurovision; foto Rai-Giulio Rustichell)

