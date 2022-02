Hulp aan transgender slachtoffers huiselijk geweld schiet te kort

on

Transgender mensen lijken vaker slachtoffer te zijn van huiselijk geweld dan gemiddeld, en toch ziet de hulpverlening weinig transgender slachtoffers. de hulpverlening schiet tekort. Dat blijkt onderzoek van Atria, Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis.

Het onderzoek laat zien dat de hulpverlening voor transgender slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling tekortschiet: binnen de transgenderzorg en belangenorganisaties is huiselijk geweld veelal onzichtbaar, en de hulpverleningsorganisaties voor aanpak en opvang van huiselijk geweld en kindermishandeling herkennen vaak het transgender-aspect niet, of weten hier niet goed mee om te gaan.

Voor het onderzoek werden transgender slachtoffers, hulpverleners en medewerkers van transgenderzorg- en belangenorganisaties geïnterviewd.

Geweld kan ontstaan als iemand in transitie gaat en de thuisomgeving dat niet accepteert. Ook wordt het transgender-zijn soms gebruikt om mensen pijn te doen of worden transmensen zelf onzeker van negatieve reacties waardoor ze het huiselijk geweld accepteren. Soms voelen ze zich minderwaardig en zoeken daarom geen hulp, zo blijkt uit ‘Onzichtbaar in twee werelden’ dat onderdeel is van van een project met de gemeente Amsterdam, de gemeente Den Haag en Transgender Netwerk Nederland om de preventie, opvang en aanpak van huiselijk geweld tegen transgender personen te verbeteren.

Het onderzoek bevat aanbevelingen voor hulporganisaties en hulpverleners, voor de transgenderzorg, lokale belangenorganisaties, en voor gemeentes en overheid. Het vergroten van de kennis van transgenderthematiek binnen organisaties die hulp bieden bij huiselijk geweld is een van die aanbevelingen.

Tegelijkertijd is meer kennis over huiselijk geweld nodig binnen de transgenderzorg en bij belangenorganisaties, zodat zij het geweld beter herkennen en adequaat kunnen handelen.

‘Het is heel belangrijk dat dit onderzoek er nu is’, zegt Brand Berghouwer, voorzitter van Transgender Netwerk Nederland. ‘Het geeft niet alleen inzicht in wat er nu nog vaak fout gaat, maar maakt ook duidelijk hoe we transgender slachtoffers betere hulp kunnen bieden. Ik hoop dat alle partijen, van lokale belangenorganisaties tot overheid, de aanbevelingen ter harte nemen en we samen tot een effectievere aanpak kunnen komen.’

